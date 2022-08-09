RISODROM: Шац признался, что исполнил свою давнюю мечту, посетив гей-парад вместе со своей дочкой

Известный российский ведущий Михаил Шац в эфире Ютуб-шоу "RISODROM" признался, что его давняя мечта исполнилась. Звезда экрана в компании своей дочери посетил гей-парад.

Популярный в России ведущий телевидения Михаил Шац сообщил, что наконец-то его мечта исполнена. Звезда экрана сходил на гей-парад.

Михаил Григорьевич Шац - российский телеведущий, шоумен, юморист, актёр театра и кино, врач анестезиолог-реаниматолог. Участник КВН, член Академии Российского телевидения с 2007 года, член попечительского совета благотворительного фонда "Созидание". Бывший супруг телеведущей Татьяны Лазаревой.

О том, что Шац посетил подобное мероприятие, он поведал в рамках Ютуб-шоу "RISODROM". Ведущий Шац взял на праздник свою дочь. По словам знаменитости, это первое разрешенное мероприятие такого плана, которое он посетил за последние 10 лет.

Торжество людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией Михаил оценил следующим образом:

Это довольно забавно. Я вообще посмотрел на это - и прям ужасно понравилось. Веселые, разнаряженные люди с каким-то абсолютно неагрессивным поведением.

Шац рассказал, что сделал много фотографий с события, которые были опубликованы им в личном микроблоге. Сделал это телеведущий для того, чтобы оценить реакцию своих фолловеров.

Селебрити утверждает, что большинству его подписчиков пришлись по душе такие публикации.