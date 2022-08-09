Песков исключил встречу Путина и Зеленского на саммите G20 в Индонезии
Дмитрий Песков уверен, что встреча Владимира Путина и Зеленского на саммите G20 на полях Индонезии не состоится.
В воскресенье глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на текущий момент не существует предпосылок для личной встречи Владимира Путина и президента Украины Зеленского в рамках форума "Большой двадцатки", который должен состояться в Индонезии осенью.
В то же время замглавы офиса Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что президент Украины поедет в Индонезию на саммит G20 только в случае, если там будет Владимир Путин.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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