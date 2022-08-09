Teleprogramma.pro: Макаревич выразил надежду, что его концертная деятельность возобновится в России

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич выразил надежду, что его концертная деятельность возобновится в России.

После того как не один раз музыкант осудил спецопераци в России он надеется, что его поведение большинство соотечественников поймёт, а добрые силы возьмут верх.

Глава музыкального коллектива "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал, что думает о своём будущем. Все выступления группы на территории Российской Федерации в связи с нелестными высказываниями исполнителя были отменены, но он выразил надежду, что рано или поздно все будет как прежде.

"Teleprogramma.pro" приводит слова артиста, которые тот произнёс со сцены перед своим концертом в столице Грузии.

Что будет после ближайшего времени, не знаю. Я оптимист, всегда верю в то, что разум и добрые силы возобладают, я так к жизни отношусь.

К несчастью музыканта, российские зрители настроены против Макаревича крайне негативно.

После запуска спецоперации на Донбассе звезда отечественной сцены осудил действия российских властей. Тех, кто возмутился отъездом знаменитостей за рубеж, Макаревич окрестил "мудачьем", которое только "тявкает".

Сначала исполнитель не думал приносить извинения своим соотечественникам, но позже решил объясниться с народом.

В настоящее время известный артист живёт в Израиле с молодой женой Эйнат Кляйн и маленьким сыном Эйтаном, который родился в конце марта текущего года.