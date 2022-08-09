Владимир Зеленский: страны Запада должны закрыть въезд для россиян на год

Президент Украины высказал мнение о том, что страны Запада должны закрыть въезд для граждан России на год пока они не сменят философию.

В интервью Washington Post президент Украины Владимир Зеленский поделился мнением о том, что страны Запада должны закрыть въезд для россиян на год. Это будет одной из ответных мер против специальной военной операции.

"Россияне должны жить в своём мире до тех пор, пока не сменят философию", — считает президент Украины.

Владимир Зеленский также подчеркнул, что эта мера должна затронуть россиян уже живущих за границей.

"Какими бы ни были россияне, пусть уезжают в Россию", — убеждён политик.

Владимир Зеленский выразил убеждённость в том, что "ответственность" за всё происходящее на Украине должно нести "всё население России".