В ходе нового брифинга Минобороны России стало известно о сокращении числа иностранных наёмников в Украине.

9 августа Министерство обороны России сообщило, что за прошедшие четыре недели количество вооружённых иностранных наёмников в Украине резко сократилось с 2741 до 2192 человек. Среди них уничтожено 335 зарубежных солдат, а 389 человек предпочли покинуть Украину самостоятельно.

В то же время число новых приехавших в Украину наёмников крайне мало: на замену погибшим или уехавшим прибыло всего 175 человек, большинство из которых являются гражданами Грузии.