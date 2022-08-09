Минобороны РФ: за 4 недели количество иностранных наёмников в Украине сократилось
В ходе нового брифинга Минобороны России стало известно о сокращении числа иностранных наёмников в Украине.
9 августа Министерство обороны России сообщило, что за прошедшие четыре недели количество вооружённых иностранных наёмников в Украине резко сократилось с 2741 до 2192 человек. Среди них уничтожено 335 зарубежных солдат, а 389 человек предпочли покинуть Украину самостоятельно.
В то же время число новых приехавших в Украину наёмников крайне мало: на замену погибшим или уехавшим прибыло всего 175 человек, большинство из которых являются гражданами Грузии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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