Еврокомиссия отклонила требование Эстонии о прекращении выдачи виз россиянам

Еврокомиссия заявила, что Эстония не в праве отклонять заявки на визы от граждан России.

Латвия запретила гражданам Российской Федерации получать визы, а в Эстонии требуют вообще не выдавать россиянам визы Евросоюза.

При этом, оказывается, законы Европейского Союза не имеют пункта о запрете на выдачу виз для иностранцев.

"Визовый кодекс ЕС не предусматривает возможность приостановки или прекращения выдачи краткосрочных виз", - говорится в сообщении Еврокомиссии.

Напомним, что ранее премьер-министр Эстонии заявила, что посещение ЕС - это привилегия, а россиян нужно ее лишить.

Опубликовано: Николай Скира

 

 


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