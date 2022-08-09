Россия разработала ответные меры в случае прекращения транзита в Калининград

Российский посол Алексей Исаков утверждает, что Москва уже разработала перечень ответных мер на возможную новую остановку транзита товаров в Калининградскую область.

9 августа посол России по особым поручениям Алексей Исаков дал интервью российскому изданию "РИА Новости", где сообщил, что Кремль уже разработал список ответных мер на случай решения правительства Литвы вновь прекратить транзит товарной продукции в Калининградскую область.

По словам Исакова, перечень контрмер на подобное агрессивное поведение Литвы в отношении Калининграда разрабатывалось в координации со всеми ведомствами страны.