Зюганов: Одесса, Харьков и Николаев в ближайшее время войдут в состав России

Глава коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов утверждает, что Николаев, Харьков и Одесса скоро войдут в состав России.

9 августа глава российской коммунистической партии Геннадий Зюганов публично заявил, что в состав России скоро войдут освобождённые Херсонская и Запорожская области Украины, а также Донецкая и Луганская республики, что случится в результате референдумов в данных регионах.

Также Зюганов утверждает, что помимо этих областей в ближайшем будущем в состав России войдут Одесса, Николаев и Харьковская область, поскольку так сложилось исторически.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 


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