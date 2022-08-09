Зюганов: Одесса, Харьков и Николаев в ближайшее время войдут в состав России
Глава коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов утверждает, что Николаев, Харьков и Одесса скоро войдут в состав России.
9 августа глава российской коммунистической партии Геннадий Зюганов публично заявил, что в состав России скоро войдут освобождённые Херсонская и Запорожская области Украины, а также Донецкая и Луганская республики, что случится в результате референдумов в данных регионах.
Также Зюганов утверждает, что помимо этих областей в ближайшем будущем в состав России войдут Одесса, Николаев и Харьковская область, поскольку так сложилось исторически.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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