Зеленский поручил запретить работу букмекерской конторы 1xBet в Украине

Владимир Зеленский впервые ответил на петицию о запрете деятельности конторы 1xBet на территории Украины.

9 августа президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел собравшую 25 тысяч голосов петицию с призывом запретить деятельность букмекерской конторы 1xBet на территории украинского государства. По мнению авторов петиции, данная компания может быть задействована в работе на Россию и спонсировать спецоперацию.

В ответ на петицию Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю проработать вопрос запрета деятельности 1xBet в стране.