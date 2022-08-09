Зеленский поручил запретить работу букмекерской конторы 1xBet в Украине
Владимир Зеленский впервые ответил на петицию о запрете деятельности конторы 1xBet на территории Украины.
9 августа президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел собравшую 25 тысяч голосов петицию с призывом запретить деятельность букмекерской конторы 1xBet на территории украинского государства. По мнению авторов петиции, данная компания может быть задействована в работе на Россию и спонсировать спецоперацию.
В ответ на петицию Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю проработать вопрос запрета деятельности 1xBet в стране.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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