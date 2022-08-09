Геополитические игры: зачем Степана Бандеру сделали знаменитым

Сегодня Степана Бандеру возводят чуть ли не в культ украинских национальных героев, а раньше считали одним из борцов за недвижимость. Однако так было навсегда, в знаменитости его буквально «вытолкнули».

Биография Степана Бандеры вызывает много вопросов. Родился в националистической семье, которая не любила как поляков, так и немцев, как социализм, так и капитализм. В общем и целом идеи сводились к созданию национальной идеи, которой просто не существовало. Кроме того, Бандера был болезненным ребенком, страдал с юных лет ревматизмом и другими недугами.

По официальной версии, Бандеры чуть ли не с четвертого класса гимназии (1923 года) начал руководить подпольной организацией старшеклассников украинских учебных заведений. Структура боролась против польского языка в украинских школах. С 1928 по 1934 год Бандера осваивает специальность агронома и проживает во Львове. При этом параллельно занимается подпольной деятельностью и не вылазит из академических отпусков.

Дальше создание ОУН, разделение, борьба с коммунизмом и фашизмом и многие другие детали биографии, которые «всем известны» и оспариванию не подлежат. Интересное начинается намного позже, после Великой отечественной войны, когда дела бандеровцев стали совсем плохи — кто-то ликвидирован, некоторые арестованы, большинство пришли по явке с повинной. В 1948 году именно Степан Бандера раскалил националистов Украины еще раз: на территории Европы от него чуть ли не отрекаются, а в СССР считают вождем украинского подполья и особо опасным.

При этом в 1959 году проводится Всесоюзное совещание работников КГБ СССР, где ближайший соратник Никиты Хрущева секретарь ЦК Алексей Кириченко заявляет о необходимости «активизировать работу по ликвидации заграничных центров». Там же он задетая вопросом, кто такой Бандера — агент гитлеровской разведки или английской, или итальянской?

Уже 15 октября 1959 года Степана Бандеру находят мертвым в Мюнхене перед дверью собственной квартиры. Самая популярная версия: его убил из пистолета-шприца с цианистым калием советский агент Богдан Сташинский. Правда, в СССР проводят информационную кампанию и обвиняют в убийстве министра по делам беженцев РГ Теодора Оберлендера.

Западные спецслужбы отвечают зеркально, а в 1961 году переманивают и агента Сташинского, который признался в убийстве, получил восемь лет тюрьмы и исчез. По сути все эти тайны и загадки вывели Степана Бандеру в культ национального героя, что было выгодно Западу для давления на СССР. Сегодня его выводят в новый культ, снова и снова искажая биографию.