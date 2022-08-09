Олег Морозов: через год в состав России попросится Киев
Депутат Государственной думы от фракции Единая Россия убеждён в том, что желающих присоединиться к России очень много.
Олег Морозов, депутат Государственной думы выразил свою убеждённость в том, что через год Киев попросится в состав страны.
"Возможно через год мы примем в состав России Киев. Если жители города захотят. У них будет такая возможность", — высказал убеждённость Олег Морозов.
Депутат считает, что желающих будет более чем достаточно. Всем будет предоставлена возможность войти в состав России.
Опубликовано: Максим Алексеев
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