В конгрессе США потребовали объявить импичмент Байдену из-за обыска в доме Трампа

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала объявить импичмент Джо Байдену после обыска ФБР в доме Дональда Трампа.

Во вторник, 9 августа 2022 года, член конгресса США Марджори Тейлор Грин в своём аккаунте Twitter выразила своё недовольство произошедшим в имении американского экс-президента Дональда Трампа 100 сотрудниками ФБР.

Грин утверждает, что данная выходка Байдена не должна пройти бесследно и обратилась к конгрессу США с призывом объявить импичмент действующему президенту Соединённых Штатов Джо Байдену.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 


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