Союзные войска России и ДНР ведут бои за Соледар с армией Украины
Российские военные совместно с народной милицией ДНР ведут ожесточённые бои с ВСУ за контроль над городом Соледар в Донецкой области.
9 августа российские журналисты взяли интервью у бойца отдельного разведывательного батальона НМ Луганской народной республики, который сообщил, что в данные минуты войска России и союзные силы Донбасса ведут зачистку Соледара от присутствия украинских военных.
По словам разведчика, дойдя до третьей улицы Соледара, ВС России уже начали зачищать город от ВСУ, постепенно продвигаясь к местному заводу Knauf, расположенного возле большого песчаного карьера.
Соледар — пригород Артемовска (после переименования — Бахмут), именно там находятся солевые шахты и крупнейшее предприятие «Артёмсоль», которое обеспечивало каменной солью всю Украину.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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