Владимир Зеленский: ядерная катастрофа Запорожской электростанции может накрыть всю Европу
Президент Украины поднял вопрос об угрозе ядерной катастрофы после ударов по Запорожской электростанции на прошлой неделе.
Владимир Зеленский предупредил о катастрофе на крупнейшей в Европе атомной электростанции, на которой в шесть раз больше реакторов, чем на Чернобыльской.
И Россия, и Украина обвинили друг друга в этих нападениях.
Возвращаясь к самой страшной в мире ядерной катастрофе 1986 года, президент Зеленский сказал: "Мир не должен забывать о Чернобыле и должен помнить, что Запорожская атомная электростанция (АЭС) является крупнейшей в Европе.
‘Чернобыльская катастрофа была взрывом одного реактора. Запорожская АЭС имеет шесть реакторов.’
В своем вечернем обращении украинский лидер добавил: ‘Необходимы новые санкции против террористического государства и всей российской атомной промышленности за создание угрозы ядерной катастрофы’.
Киев призвал к демилитаризации этого района, добавив, что в результате недавних нападений были ранены два сотрудника.
Петр Котин, президент украинской атомной энергетической компании "Энергоатом", заявил, что Россия разместила около 500 военнослужащих и 50 единиц техники, включая танки, в Запорожье, повторив более ранние заявления Киева о том, что Москва использовала это место для военного прикрытия.
Опубликовано: Солонович Алина
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