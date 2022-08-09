Нэнси Пелоси призвала не допустить изоляции Тайваня Китаем

Спикер конгресса США Ненси Пелоси призвала американское правительство не дать Китаю изолировать Тайвань.

В понедельник, 9 августа 2022 года, спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в своём официальном пресс-релизе прокомментировала нежелание США поддерживать стремление к независимости Тайваня.

Пелоси потребовала, чтобы американское правительство делало всё необходимое для поддержки Тайваня, дабы исключить риск изоляции Тайбэя Шанхаем, который уверен, что островное государство является частью Китая.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 


Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 