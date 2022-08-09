Нэнси Пелоси призвала не допустить изоляции Тайваня Китаем
Спикер конгресса США Ненси Пелоси призвала американское правительство не дать Китаю изолировать Тайвань.
В понедельник, 9 августа 2022 года, спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в своём официальном пресс-релизе прокомментировала нежелание США поддерживать стремление к независимости Тайваня.
Пелоси потребовала, чтобы американское правительство делало всё необходимое для поддержки Тайваня, дабы исключить риск изоляции Тайбэя Шанхаем, который уверен, что островное государство является частью Китая.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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