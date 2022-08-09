Депутат Госдумы Кузнецов призвал запретить Вайкуле въезд в Россию после её выступления с флагом Украины на литовской сцене
Депутат Государственной думы Дмитрий Кузнецов призывает к тому, чтобы запретить латвийской исполнительнице Лайме Вайкуле въезд в Россию.
Некоторое время назад певица Лайма Вайкуле выступила с украинским флагом на сцене литовского города Паланга.
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Кузнецов (партия "Справедливая Россия - За Правду") призвал запретить въезд в Россию латвийской артистке.
Соответствующее обращение политик направил в ФСБ государства на имя директора Александра Бортникова. В документации сообщается:
Прошу Вас, уважаемый Александр Васильевич, рассмотреть возможность принятия ограничительных мер в форме запрета въезда на территорию Российской Федерации латвийской певице Лайме Вайкуле.
Кузнецов пояснил, что выходцы из иностранного государства, открыто поддерживающие врагов России, должны быть ограничены в возможностях зарабатывать на россиянах.
Политик подчеркнул:
Необходимое условие для бизнеса иностранца в России - уважение к нашей стране.
7 августа во время концерта в литовском курортном городе Паланга Вайкуле позволила выйти на сцену с флагом Украины. При этом артистка не произнесла слов осуждения российских властей и ВС РФ.
Недавно сообщалось, что Стас Костюшкин поделился неприятными впечатлениями от совместных выступлений с латвийской артисткой.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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