Депутат Госдумы Кузнецов призвал запретить Вайкуле въезд в Россию после её выступления с флагом Украины на литовской сцене

Депутат Государственной думы Дмитрий Кузнецов призывает к тому, чтобы запретить латвийской исполнительнице Лайме Вайкуле въезд в Россию.

Некоторое время назад певица Лайма Вайкуле выступила с украинским флагом на сцене литовского города Паланга.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Кузнецов (партия "Справедливая Россия - За Правду") призвал запретить въезд в Россию латвийской артистке.

Соответствующее обращение политик направил в ФСБ государства на имя директора Александра Бортникова. В документации сообщается:

Прошу Вас, уважаемый Александр Васильевич, рассмотреть возможность принятия ограничительных мер в форме запрета въезда на территорию Российской Федерации латвийской певице Лайме Вайкуле.

Кузнецов пояснил, что выходцы из иностранного государства, открыто поддерживающие врагов России, должны быть ограничены в возможностях зарабатывать на россиянах.

Политик подчеркнул:

Необходимое условие для бизнеса иностранца в России - уважение к нашей стране.

7 августа во время концерта в литовском курортном городе Паланга Вайкуле позволила выйти на сцену с флагом Украины. При этом артистка не произнесла слов осуждения российских властей и ВС РФ.

Недавно сообщалось, что Стас Костюшкин поделился неприятными впечатлениями от совместных выступлений с латвийской артисткой.