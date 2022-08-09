Kaspersky зафиксировал атаки северокорейских хакеров на Россию и другие страны
Группа северокорейских хакеров Andariel совершила ряд кибератак на Россию и другие страны.
9 августа российская компания «Лаборатория Касперского» в пресс-релизе заявила об обнаружении атак северокорейских хакеров Andariel, которые входят в группу киберпреступников Lazarus Group.
Отмечается, что хакеры из КНДР совершали кибератаки на различные интернет-ресурсы Японии, Вьетнама, Индии, США и России, используя помимо ранее разработанной Lazarus программы DTrack новую программу-вымогатель Maui для получения финансовых средств своих жертв.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Подоляк: Зеленский посетит саммит G20 в Индонезии, если там будет Путин
Участница телешоу «Дом 2» Юлия Белая поразила поклонников пятнами на ногах
СВР: Польша введёт войска в Украину для захвата перспективных отраслей экономики
Некоторые свадебные традиции были очень странными и даже нелепыми
Музыканты из группы «Би-2» тайно покинули Россию