Kaspersky зафиксировал атаки северокорейских хакеров на Россию и другие страны

Группа северокорейских хакеров Andariel совершила ряд кибератак на Россию и другие страны.

9 августа российская компания «Лаборатория Касперского» в пресс-релизе заявила об обнаружении атак северокорейских хакеров Andariel, которые входят в группу киберпреступников Lazarus Group.

Отмечается, что хакеры из КНДР совершали кибератаки на различные интернет-ресурсы Японии, Вьетнама, Индии, США и России, используя помимо ранее разработанной Lazarus программы DTrack новую программу-вымогатель Maui для получения финансовых средств своих жертв.