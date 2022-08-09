Светская хроника: Валерия не может петь из-за проблем со здоровьем
Певица Валерия перенесла коронавирус. К счастью, болезнь удалось победить, но последствия инфекции в виде заложенности в груди не дают артистке петь.
Многократная обладательница премии "Золотой граммофон", российская исполнительница Валерия месяц как переболела коронавирусной инфекцией. Опасный недуг знаменитости удалось победить, но в настоящее время у неё возникли проблемы с пением из-за перенесённой болезни.
54-летняя певица в передаче Пятого канала "Светская хроника" призналась, что ей не дают покоя сильная заложенность в груди и кашель. Артистка вынуждена была отменить несколько концертов.
Я не могу совершенно петь, у меня заложено все в груди, под фонограмму не умею, живьем совершенно не получается, невозможно.
Валерия решила перенести свои выступления в Сочи, Краснодаре и Пятигорске на сентябрь, так как полноценно работать не позволяют осложнения, вызванные повторным ковидом.
В своём личном блоге артистка пожаловалась на недомогание.
Недавно свалилась с ковидом, кстати уже во второй раз, переболела, казалось бы, легко, но осложнения избежать все равно не удалось. Общее самочувствие хорошее - живу, работаю, снимаюсь, но сильнейшая заложенность в груди и кашель не позволяют мне полноценно петь.
Валерия заявила, что под фонограмму выступать она никогда не будет, а петь вживую сейчас для неё не вариант.
Опубликовано: Наталья гончарова
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