Существует теория, согласно которой затонул вовсе не "Титаник"

Специалисты по изучению причин гибели судна Робин Гардинер и Дэн Ван Дер Ватт выдвинули версию, что затонувшим судном является брат-близнец "Титаника" под названием “Олимпик”.

Якобы владельцы корабля "Олимпик" в 1911-м понесли серьезные убытки: их корабль столкнулся с другим, но полученные повреждения оказались недостаточными для страховых выплат.

Тогда владельцы "Олимпика" намеренно направили корабль в район возможного появления льдов и даже убедили капитана не снижать скорость, чтобы корабль получил серьезные повреждения при столкновении с ледяной глыбой, и они получили деньги.

Поначалу у версии были доказательства. Дело в том, что на дне Атлантического океана на месте катастрофы не нашли ничего, что несло бы на себе название “Титаник”.