Рукотворная система пещер Барабар в Индии. 200 - 300 года до нашей эры
Пещеры высечены в гнейсе, по твердости не уступающем граниту. Своды, полы, потолки отполированы до блеска.
В пещерах идеальная акустика и вентиляция. Предусмотрены резервуары для воды и герметичное закрытие дверных проемов.
Есть версия, что пещеры использовались в древности, как бомбоубежище. Своды способны выдержать ядерный удар.
В окрестностях часто находят древние скелеты с повышенным содержанием радиации.
Опубликовано: Антон Райт
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