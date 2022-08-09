Рукотворная система пещер Барабар в Индии. 200 - 300 года до нашей эры

Пещеры высечены в гнейсе, по твердости не уступающем граниту. Своды, полы, потолки отполированы до блеска.

В пещерах идеальная акустика и вентиляция. Предусмотрены резервуары для воды и герметичное закрытие дверных проемов.

Есть версия, что пещеры использовались в древности, как бомбоубежище. Своды способны выдержать ядерный удар.

В окрестностях часто находят древние скелеты с повышенным содержанием радиации.