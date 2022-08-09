Газманов не может смириться со смертью победителя шоу Голос Михаила Серебрякова

Победитель 4-ого сезона популярной передачи "Голос" Михаил Серебряков скончался 28 июля. Известно, что артист до кончины долго болел.

Известный в России исполнитель Олег Газманов рассказал о том, что никак не может прийти в себя после того, как ему сообщили, что победитель четвертого сезона музыкальной передачи "Голос 60+" Михаил Серебряков скончался.

Артист ушёл из жизни 28 июля после продолжительной болезни. 98-летний участник телевизионного конкурса страдал онкологическим заболеванием.

В комментариях под одним из постов в социальных сетях Газманов написал, что ему известно о смерти Серебрякова. Олег Михайлович утверждает, что Михаил Серебряков был прекрасным человеком.

Да, знаю. Прекрасный был человек, очень жаль, что его не стало. Царствия ему небесного.

Газманов был наставником пожилого артиста в проекте Первого канала.

Ранее сообщалось, что центр исследований "Ромир" провел опрос среди соотечественников, по результатам которого самыми популярными артистами в РФ стали Филипп Киркоров, Ольга Бузова и Алла Пугачева.

Результаты социального опроса в беседе с представителями СМИ оценили музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, Юрий Лоза и певец Данко. Знаменитостям предложили добавить имена достойных артистов, которых не хватает в этом перечне.