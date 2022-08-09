США и Саудовская Аравия проведут боевые учения Native Fury 22 в Красном море

Морская пехота США и Саудовской Аравии проведут совместные боевые учения Native Fury 22 в акватории Красного моря.

В понедельник, 9 августа 2022 года, издательство Saudi Press Agency сообщило о прибытии в Янбу корпуса морской пехоты США для проведения учений с военно-морскими силами Саудовской Аравии.

Отмечается, что учения будут проходить на протяжении нескольких дней в Красном море для оттачивания навыков совместного ведения боя для достижения двусторонних планов Королевства Саудовской Аравии и Соединённых Штатов Америки.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 


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