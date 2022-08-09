На Кубе пятый день не могут погасить пожар в нефтехранилище

9 августа пламя охватило четвертый резервуар на нефтехранилище в Матансас на западе Кубы.

На фоне растущего энергетического кризиса в стране, горят критически важные запасы топлива. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что бригады взяли под контроль район, где горит огонь, и предпринимают дальнейшие шаги по его тушению.

Пожарные и специалисты из Мексики и Венесуэлы помогают бороться с огнем в провинции Матансас с помощью лодок, самолетов и вертолетов, распыляя пену на резервуары.

В результате пожара на базе супертанкеров в Матансасе по меньшей мере один человек погиб и 125 получили ранения, еще 14 пожарных пропали без вести.

Это также вынудило чиновников эвакуировать более 4900 человек и закрыть ключевую теплоэлектростанцию в понедельник после того, как на ней закончилась вода, что вызвало опасения по поводу дополнительных отключений электроэнергии.

Более 20 человек остаются в больницах, пятеро из них находятся в критическом состоянии.

Объект с восемью резервуарами играет решающую роль в электрической системе Кубы. Он управляет обширным нефтепроводом, по которому поступает кубинская сырая нефть. Затем она переправляется на теплоэлектростанции, производящие электроэнергию.

Нефтехранилище также служит центром разгрузки и перевалки импортной сырой нефти, мазута и дизельного топлива.

Объект загорелся поздно вечером в пятницу после того, как молния ударила в один из его резервуаров, вызвав несколько взрывов в течение выходных.