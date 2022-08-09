Сегодня проходит Международный день коренных народов мира

Сегодня, 9 августа, проходит Международный день коренных народов мира, который отмечается ежегодно с 1994 года.

9 августа отмечается Международный день коренных народов мира. Еще в 1994 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 49\214, провозгласившая 9 августа Международным днем коренных народов мира. Данный день был приурочен к первому заседанию Рабочей группы ООН по проблемам коренных народов (ДЭСВ), прошедший 9 августа 1982 года.

Заседания ООН по вопросам коренных народов проходят и до сегодняшнего дня 9 августа. Каждый год обновляется тема, которая обсуждается на заседании, и которому приурочен данный день. Неизменным остается лишь связь дня с проблематикой коренных народов.

Так, в 2020 году, данный день был приурочен к проблеме "COVID-19 и стойкость коренных народов", а прошлый 2021 - призыву ООН к новому "общественному договору".

В этом году темой дня стало - Роль женщин из числа коренных народов в сохранении и передаче традиционных знаний. Основная проблема, которая будет обсуждаться на заседании ДЭСВ ООН, - трудности и дискриминация, с которыми сталкиваются женщины коренных народов в современном мире.

В данный день принято вспоминать достижение и вклад, который внесли малые каретные народы в развитие планеты и человечества.