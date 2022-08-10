После взрыва на военной базе в Крыму Зеленский вновь заговорил о его освобождении
По словам президента Владимира Зеленского, Украина все еще стремится отвоевать Крымский полуостров, который был аннексирован Россией.
«Эта российская война против Украины и против всей свободной Европы началась с Крыма и должна закончиться Крымом — его освобождением», — заявил Зеленский в своем ночном видеообращении во вторник.
Зеленский сослался на взрывы на военной базе на полуострове, в результате которых, по словам главы Крыма Сергея Аксенова, погиб один человек. Еще девять человек получили ранения. Минобороны РФ опровергло факт обстрела авиабазы Саки.
Позже российское информационное агентство процитировало источник в министерстве, который сообщил, что предполагаемой основной причиной взрывов было «нарушение правил пожарной безопасности».
Это, в свою очередь, побудило Минобороны Украины опубликовать в Facebook язвительный комментарий: «Минобороны Украины не может установить причину пожара, но еще раз напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах».
Опубликовано: Тарас Медведев
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