Экс-президент Молдовы Додон ожидает социальный взрыв в стране осенью
Бывший президент Молдовы Игорь Додон предрёк коллапс государственной власти и последующий за ним социальный взрыв в стране.
Нахождение под домашним арестом не помешало экс-президенту Молдовы Игорю Додону дать эксклюзивное интервью, Комсомольской правде.
В процессе интервью Додон дал неутешительный прогноз будущему молдавской власти.
Еще весной Молдова столкнулось с беспрецедентной инфляцией, которая составила порядком 29,05%. Вместе с этим цены на бытовые продукты выросли на 32,5%.
Столь резкое поднятие цен вызывало недовольство в оппозиционных кругах. Вся ответственность за экономический кризис была возложена на правящую партию "Действие и солидарность".
Анализируя неудачи действующего правительства, Игорь Додон заявил: "Уже всем понятно, ситуация с каждым днем ухудшается лучше с этой властью не будет. Осенью или зимой ситуация взорвется. Сама государственная система не выдержит с таким правлением. У них уже полный хаос. Эта система просто распадется. В какой-то момент, может, даже осенью, она не сможет функционировать".
Дополняя свои слова, Додон сказал, что как только граждане получат первые платежи за отопления, в стране могут начаться массовые протесты.
Причина домашнего ареста экс-президента заключается в выдвинутом ему в мае обвинения в незаконном обогащении и коррупции. А по информации РИА Новости, Додону также вменяется государственная измена.
Опубликовано: Марчик Артём
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