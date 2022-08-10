Экс-президент Молдовы Додон ожидает социальный взрыв в стране осенью

Бывший президент Молдовы Игорь Додон предрёк коллапс государственной власти и последующий за ним социальный взрыв в стране.

Нахождение под домашним арестом не помешало экс-президенту Молдовы Игорю Додону дать эксклюзивное интервью, Комсомольской правде.

В процессе интервью Додон дал неутешительный прогноз будущему молдавской власти.

Еще весной Молдова столкнулось с беспрецедентной инфляцией, которая составила порядком 29,05%. Вместе с этим цены на бытовые продукты выросли на 32,5%.

Столь резкое поднятие цен вызывало недовольство в оппозиционных кругах. Вся ответственность за экономический кризис была возложена на правящую партию "Действие и солидарность".

Анализируя неудачи действующего правительства, Игорь Додон заявил: "Уже всем понятно, ситуация с каждым днем ухудшается лучше с этой властью не будет. Осенью или зимой ситуация взорвется. Сама государственная система не выдержит с таким правлением. У них уже полный хаос. Эта система просто распадется. В какой-то момент, может, даже осенью, она не сможет функционировать".

Дополняя свои слова, Додон сказал, что как только граждане получат первые платежи за отопления, в стране могут начаться массовые протесты.

Причина домашнего ареста экс-президента заключается в выдвинутом ему в мае обвинения в незаконном обогащении и коррупции. А по информации РИА Новости, Додону также вменяется государственная измена.