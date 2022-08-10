NEWS.ru: Пригожин назвал Макаревича выжившим из ума стариком из-за высказываний музыканта

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает, что лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич позволяет себе высказывания в адрес своих земляков, коллег по сцене, наполненные агрессией, что напоминает действия не вполне адекватного человека.

Известный отечественный исполнитель Андрей Макаревич позволяет себе "адресовать" русским излишне агрессивные заявления. Своим мнением относительно обращений певца к соотечественникам поделился в беседе с NEWS.ru известный в России музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Это просто шок, что он говорит, стал каким-то выжившим из ума стариком. Рассуждает про свою музыку и ее глубокие посылы, при этом абсолютно забывая, что эта самая музыка пишется в первую очередь для людей, в независимости от их взглядов. Плюс ко всему его позиция не поддается никакой критике, так как он стал поддерживать, очевидно, специально ту оголтелую пропаганду с откровенным враньем.

Пригожин уверен, что подобная пропаганда из уст Макаревича ведётся не только против России, но, "что самое страшное, против всего русского народа".

На днях в сети появились сведения о том, что супруга продюсера, известная в РФ исполнительница Валерия готова оставить музыкальную карьеру из-за серьезной болезни.

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