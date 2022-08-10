В России заявили о возможном возвращении турбины «Северного потока» в Канаду

Старший аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что российская сторона может вернуть турбину для газопровода «Северный поток» обратно в Канаду.

Игорь Юшков отметил, что «Газпром» не устраивает формат контракта, который после ремонта турбины прислала канадская сторона. Аналитик подчеркнул, что если «Северный поток» не начнет работать на необходимую мощность, в Евросоюзе будут более серьезно рассматривать возможность запуска «Северного потока-2».

Однако днем ранее, 8 августа 2022 года, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что немецкая сторона полностью исключает возможность запуска газопровода «Северный поток-2», несмотря на явные проблемы с поставками газа.

Тем временем, объемы поставок газа по «Северному потоку» существенно снижены и увеличение возможно только после возвращения турбины, отправленной на ремонт в Канаду. На данный момент турбина находится на территории Германии.

Юшков добавил, что пока турбина для «Северного потока» остается в Германии, а оставшиеся в России требует ремонта, ничего «в этом плане не поменяется». То есть, российская сторона по-прежнему будет требовать письменное подтверждение того, что агрегат не находится под санкциями и, если такого документы не получит, то не заберет турбину.