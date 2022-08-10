Китайская армия выполнила необходимые задачи, входе проведённых военных учений у берегов Тайваня

Представители Вооружённых сил Китая сообщили, что все поставленные руководствам задачи были выполнены в ходе военных учений у берегов Тайваня.

В своём заявлении, которое дала пресс-служба Народно-освободительной армии КНР, сообщается, что войсковые части и корабли ВМФ Китая выполнили поставленные руководством цели в акватории Тайванского пролива, передаёт РИА Новости.

Ответственное за проведение данных учений Восточная зона боевого командования НОАК, заявило, что и в дальнейшем будут следить за военной обстановкой в Тайванском проливе. А также, вооруженные силы КНР впредь будут нести военное дежурство в этом регионе, решительно отстаивая национальные интересы и суверенитет Китая, - сообщается в заявлении НОАК.

В официально заявлении уточняется, что военные учения продолжатся в дальнейшем.

Ранее, Китайское правительство усмотрела угрозу своему суверенитету в поездке спикера Нэнси Пелоси на Тайвань. Что привело к обострению отношений между КНР и Тайванем при поддержки Штатов. В ходе последних дней Китайской стороной проводились военные учения неподалёку от морских границ Тайваня.

На протяжении всего периода военных учений Пекин заявлял, что данные мероприятия являются законным и обоснованным шагом Китая по сохранению своего суверенитета.