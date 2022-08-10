BBC: экс-снайпер «Талибана» стал государственным служащим в Афганистане

Русская службы BBC сообщила, что бывший снайпер запрещенной в России террористической организации «Талибан» получил должность государственного служащего в Афганистане.

Экс-снайпера зовут Айнудин и теперь он занимает пост чиновника в афганской провинции Балх. В его обязанности будет входить контроль за землепользованием и развитием на подконтрольной территории. Айнудин признался журналистам, что работа в правительстве — это сложно.

По словам Айнудина, на войне для талибов было легче, так как на них лежало меньше ответственности. По словам экс-снайпера, на его счету более десятка убитых солдат противника. Теперь же приходится отвечать и за гражданское население и за их уровень жизни.

После того, как в конце лета прошлого года «Талибан» захватил власть в Афганистане, многим экс-боевикам организации пришлось переквалифицироваться в государственные служащие. То есть, случай с Айнудином не исключение.

В России считают, что для Афганистана главное, чтобы талибы выполняли свои обещания. Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что для признания правительства легитимным, достаточно нарастить усилия по борьбе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков в стране, а также дать более широкие права афганским гражданам.