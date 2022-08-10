Шахназаров заявил, что Вайкуле не вернётся в Россию из-за отсутствия концертов в эфире шоу Полный абзац

Публицист Михаил Шахназаров уверен, что латвийская исполнительница Лайма Вайкуле, известная в РФ ещё во времена СССР, больше не приедет в Россию, так как у неё отсутствуют выступления здесь.

Лайма Вайкуле, проживающая в Латвии, в Россию больше не приедет. Такого мнения придерживается журналист и писатель Михаил Шахназаров в рамках своего Ютуб-шоу "Полный абзац".

Шахназаров отметил, что популярность Вайкуле обрела именно в России, а точнее в СССР. Но в настоящее время российские зрители вряд ли ждут исполнительницу с концертами в своём государстве.

Причиной этому стал поступок прибалтийской певицы. Совсем недавно, вытупая в литовском курортном городе Паланга, знаменитость позволила себе выйти на сцену с украинским флагом.

Шахназаров заметил:

Я думаю, что Вайкуле больше не приедет в Россию. С вероятностью 99%. Смысл ей что-то запрещать. Никто не пойдет на ее концерты. Просто площадку не дадут.

Музыкальный продюсер Сергей Лавров считает, что Вайкуле нужно убрать с российской сцены.

Продюсер заявил, что не понимает, как Вайкуле, являясь легендой, может так демонстративно показывать своё негативное отношение к России.

Лавров убеждён, что после выходки с флагом Украины, певице нечего делать в российском шоу-бизнесе.Он солидарен с депутатами, выступающими за запрет въезда артистке в РФ.