Экспресс газета: под Белгородом подросток с отвёрткой напал на женщину с ребёнком

В селе Бессоновка, что находится вблизи Белгорода, подросток напал на молодую маму с ребёнком, которые возвращались из детского сада. Преступник орудовал отвёрткой. Его задержали.

Жительница Бессоновки по имени Антонина и ее сын, которому 6 лет, стали жертвами нападения. Подросток набросился на них, когда те возвращались из детского сада.

Бессоновка - село в Пензенской области, административный центр Бессоновского сельсовета и Бессоновского района.

Причины преступных действий нападающего выясняются. По имеющимся сведениям, подросток напал на девушку с ребенком после того, как та ответила отказом на предложение вместе прогуляться.

Преступник нанёс удары обоим отверткой в голову. После злоумышленник спрятал своих жертв в кусты и попытался скрыться.

Прохожие оказали помощь пострадавшим, доставив молодую женщину и ее ребенка в учреждение здравоохранения. У матери - закрытая черепно-мозговая травма. Ее шестилетний сын находится в реанимации, где за его жизнь борются врачи.

У мальчика 3 проникающих ранения, одно из них - в сердце.

Стражи порядка задержали преступника. В телефоне у него полицейские обнаружили снимки людей с выколотыми глазами. Возбуждено 2 уголовных дела по статьям "Грабеж" и "Покушение на убийство".

Совсем недавно похожее преступление произошло в в российском курортном городе Сочи. Там преступник набросился с отверткой в руках на посетителей продуктового магазина.