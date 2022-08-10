Экспресс газета: под Белгородом подросток с отвёрткой напал на женщину с ребёнком
В селе Бессоновка, что находится вблизи Белгорода, подросток напал на молодую маму с ребёнком, которые возвращались из детского сада. Преступник орудовал отвёрткой. Его задержали.
Жительница Бессоновки по имени Антонина и ее сын, которому 6 лет, стали жертвами нападения. Подросток набросился на них, когда те возвращались из детского сада.
Бессоновка - село в Пензенской области, административный центр Бессоновского сельсовета и Бессоновского района.
Причины преступных действий нападающего выясняются. По имеющимся сведениям, подросток напал на девушку с ребенком после того, как та ответила отказом на предложение вместе прогуляться.
Преступник нанёс удары обоим отверткой в голову. После злоумышленник спрятал своих жертв в кусты и попытался скрыться.
Прохожие оказали помощь пострадавшим, доставив молодую женщину и ее ребенка в учреждение здравоохранения. У матери - закрытая черепно-мозговая травма. Ее шестилетний сын находится в реанимации, где за его жизнь борются врачи.
У мальчика 3 проникающих ранения, одно из них - в сердце.
Стражи порядка задержали преступника. В телефоне у него полицейские обнаружили снимки людей с выколотыми глазами. Возбуждено 2 уголовных дела по статьям "Грабеж" и "Покушение на убийство".
Совсем недавно похожее преступление произошло в в российском курортном городе Сочи. Там преступник набросился с отверткой в руках на посетителей продуктового магазина.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Экспресс газета: под Белгородом подросток с отвёрткой напал на женщину с ребёнком
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