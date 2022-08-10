Bangkok Post: Филиппины отказались покупать российские вертолеты Ми-17

Авторитетная газета Bangkok Post со ссылкой на Министерство обороны Филиппинов сообщает, что страна расторгла контракт на поставку 16 вертолетов Ми-17 российского производства.

В качестве основной причины расторжения контракта называется риск введения санкций против официальной Манилы со стороны США. Официальный представитель Минобороны Филиппин Арсенио Андолонг подтвердил информацию.

Соглашение на поставку 16 вертолетов Ми-17 было подписано между Филиппинами и Россией в ноябре 2021 года. Общая сумма сделки должна была составить 22,7 миллиона долларов за первую партию. Основная цель Минобороны Филиппин — модернизировать авиационный парт Военно-воздушных сил.

При этом залоговая часть за вертолеты была переведена России еще в прошлом году. Однако на днях политическое руководство страны приняло решение отказаться от поставок вертолетов российского производства в пользу воздушных боевых машин из США.

Министр обороны Филиппин Дельфин Лоренцана заявил, что не имеет информации о возможности возврата залоговой суммы за российские вертолеты. Он надеется, что Россия поступит честно и вернет потраченные средства Филиппин в прошлом году.