Svenska Dagbladet: скандал вокруг отчета Amnesty International набирает обороты

Вслед за главой представительства организации Amnesty International в Украине Оксаной Покальчук о своем уходе заявил соучредитель шведской Amnesty Пер Вестберг.

Ранее правозащитники отметили, что главным приоритетом при составлении докладов является желание обеспечить безопасность гражданских лиц. Тем не менее, доклад Amnesty International по Украине вызвал большой общественный резонанс. Несмотря на извинения за «страдания и гнев украинцев», которые вызвал доклад, в организации произошли серьезные кадровые изменения.

Сегодня стало известно, что об уходе объявил соучредитель шведской Amnesty International Пер Вестберг. Свое решение он обосновал несогласием с заявлением организации по поводу боевых действий на территории Украины.

Шведское издание Svenska Dagbladet подчеркивает, что учредитель уходит со своего поста «с тяжелым сердцем», однако не видит другого выхода после опубликования скандального отчета. Ранее пост покинула глава украинского подразделения организации Оксана Покальчук.

Пер Вестберг отметил, что является членом организации почти шесть лет, однако из-за заявлений относительно боевых действий на территории Украины заканчивает «свое долгое и плодотворное сотрудничество» с Amnesty International.