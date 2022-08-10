Reuters: Дания будет обучать украинских солдат в Великобритании
Дания и Великобритания придумали совместный проект по обучению военных солдат.
Правительство Дании собирается отправить военных инструкторов в Великобританию, чтобы провести учебные занятия украинских солдат. Данные учения должны помочь украинским бойцам в бою. Такую информацию предоставил руководитель Дании в интервью газете Jyllands-Posten.
Данное интервью взято перед началом конференции в Копенгагене, которая наступит уже в этот четверг.
Данное мероприятие специально нацелено на то, чтобы три страны Великобритания, Дания и Украина обсудили дальнейшие действия, а также по оказанию военной поддержке потерпевшей стране.
Помимо военной подготовки будут проводиться учения разминирования и поставки оружия.
"Все случится за короткое время. Дания приложит все необходимые силы и направляет 130 военных инструкторов в британский учебный проект", - рассказал министр обороны Мортен Бодсков.
Министерство обороны Дании не получило немедленных комментариев.
Бодсков сообщил газете, что инструкторы будут обеспечивать базовую военную подготовку, включая городские боевые действия и тактические операции, украинских солдат с нулевым или ограниченным военным опытом.
Дания также будет обучать украинских военнослужащих на датской земле, добавил Бодсков, заявив, что первым шагом будет обучение военных офицеров.
Опубликовано: Силивончик Алина
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