Reuters: Дания будет обучать украинских солдат в Великобритании

Дания и Великобритания придумали совместный проект по обучению военных солдат.

Правительство Дании собирается отправить военных инструкторов в Великобританию, чтобы провести учебные занятия украинских солдат. Данные учения должны помочь украинским бойцам в бою. Такую информацию предоставил руководитель Дании в интервью газете Jyllands-Posten.

Данное интервью взято перед началом конференции в Копенгагене, которая наступит уже в этот четверг.

Данное мероприятие специально нацелено на то, чтобы три страны Великобритания, Дания и Украина обсудили дальнейшие действия, а также по оказанию военной поддержке потерпевшей стране.

Помимо военной подготовки будут проводиться учения разминирования и поставки оружия.

"Все случится за короткое время. Дания приложит все необходимые силы и направляет 130 военных инструкторов в британский учебный проект", - рассказал министр обороны Мортен Бодсков.

Министерство обороны Дании не получило немедленных комментариев.

Бодсков сообщил газете, что инструкторы будут обеспечивать базовую военную подготовку, включая городские боевые действия и тактические операции, украинских солдат с нулевым или ограниченным военным опытом.

Дания также будет обучать украинских военнослужащих на датской земле, добавил Бодсков, заявив, что первым шагом будет обучение военных офицеров.