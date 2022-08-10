Прилепин прокомментировал визит Киркорова в военный госпиталь в Крыму в эфире Ютуб-шоу Эмпатия Манучи
Известный российский писатель и политик Захар Прилепин высказался по поводу приезда поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова.
Популярный российский певец Филипп Киркоров в конце июля посетил военный госпиталь в Крыму. О цели визита артиста к раненым высказался писатель и политик Захар Прилепин.
В рамках шоу "Эмпатия Манучи" на Ютубе он дал комментарии относительно приезда эстрадного исполнителя на полуостров. Прилепин убеждён,что этот визит - попытка оправдаться за номер с крестом на юбилейном концерте Киркорова.
Писатель уверен, что так звезда отечественной сцены, хотел вернуть себе доброе имя.
Режим Филиппа Киркорова: "Воины, приходите ко мне на концерт". Кто сыграет маленькую юмореску, поедут в госпиталь, пожмет руку какому-нибудь офицеру - и нормально. Экзамен сдал.
Ранее сообщалось, что Прилепин посмеялся над высказываниями главы офиса украинского президента Алексея Арестовича после его высказываний относительно истинных причин спецоперации.
Замысел, говорит Арестович, проще простого: всех убьют, протестовать в Донбассе будет некому, и Донбасс - р-раз! - и вручат Киеву. О, коварная Москва. Смотри, как придумала! Специально войну начала, чтоб от Донбасса отказаться незаметно.
Советник президента Украины считает, что Москва "намерена избавиться от населения" ЛНР и ДНР, чтобы передать регион Украине.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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