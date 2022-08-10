Прилепин прокомментировал визит Киркорова в военный госпиталь в Крыму в эфире Ютуб-шоу Эмпатия Манучи

Известный российский писатель и политик Захар Прилепин высказался по поводу приезда поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова.

Популярный российский певец Филипп Киркоров в конце июля посетил военный госпиталь в Крыму. О цели визита артиста к раненым высказался писатель и политик Захар Прилепин.

В рамках шоу "Эмпатия Манучи" на Ютубе он дал комментарии относительно приезда эстрадного исполнителя на полуостров. Прилепин убеждён,что этот визит - попытка оправдаться за номер с крестом на юбилейном концерте Киркорова.

Писатель уверен, что так звезда отечественной сцены, хотел вернуть себе доброе имя.

Режим Филиппа Киркорова: "Воины, приходите ко мне на концерт". Кто сыграет маленькую юмореску, поедут в госпиталь, пожмет руку какому-нибудь офицеру - и нормально. Экзамен сдал.

Ранее сообщалось, что Прилепин посмеялся над высказываниями главы офиса украинского президента Алексея Арестовича после его высказываний относительно истинных причин спецоперации.

Замысел, говорит Арестович, проще простого: всех убьют, протестовать в Донбассе будет некому, и Донбасс - р-раз! - и вручат Киеву. О, коварная Москва. Смотри, как придумала! Специально войну начала, чтоб от Донбасса отказаться незаметно.

Советник президента Украины считает, что Москва "намерена избавиться от населения" ЛНР и ДНР, чтобы передать регион Украине.