The Guardian: Польша требует отставки главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен

Издание The Guardian сообщает, что Польша недовольна политикой Европейской комиссии, особенно после требования принятия более серьезных решений от Варшавы в вопросе об обеспечении верховенства права.

Правительство Польши заявляет, что не собирается ничего предпринимать, а наоборот, подаст в суд на Брюссель. При этом польские политики утверждают, что они «не единственные», кто не доволен линией Европейской комиссии. Они намерены объединиться с другими недовольными.

Варшава не только призывает убавить аппетиты Еврокомиссии, но и угрожает возможной отставкой главы ведомства Урсулы фон дер Ляйен. Польские политики заявляют, что в случае необходимости создадут коалицию для смещения ее с должности и будут «стрелять из всех пушек по ЕК».

Секретарь правящей польской партии Кшиштоф Соболевский заявил, что если ЕС и ЕК будут «пытаться припереть Польшу к стенке, то она развернет против них весь свой арсенал». По его словам, иного принципа, как «око за око» в Варшаве не видят.

При этом Еврокомиссия заявила, что выделит Польше 35 миллиардов евро в качестве помощи для борьбы с коронавирусом только в том случае, если Польша примет меры по обеспечению верховенства права. В свою очередь Польша утверждает, что будет накладывать вето на все инициативы ЕС и ЕК, а также соберет альянс «для свержения Урсулы фон дер Ляйен».