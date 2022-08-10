Комсомольская правда: Собчак назвала причины ссоры её отца с Чубайсом

Ксения Собчак сообщила о том, почему у её отца и Анатолия Чубайса были напряжённые отношения.

Журналистка, ведущая телевидения Ксения Собчак назвала причину непростых отношений ее известного родителя, первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и политика Анатолия Чубайса.

Дочь экс-главы Питера призналась, что коллеги никак не могли найти общий язык.

Теледива заметила, что конфликт Собчака и Чубайса берёт начало со времён реформы политика 1990-х годов.

Ксения вспоминает, что первое серьёзное противостояние Анатолия Собчака с Ельциным и Чубайсом началось после "яркой" критики её отцом "шоковой терапии" - реформ 90-х гг.

В интервью для kp.ru светская львица рассказала:

Он выступал за мягкий переход от социальной экономики к капиталистической, много спорил на эту тему. Он считал, что нельзя вот так сразу, надо постепенно. Нельзя делать реформы, которые оставляют людей нищими.

Ксения таким образом характеризует отца:

Он всегда был человеком, который любит Россию. Он в этом смысле был государственник. Но он поддержал развал СССР, ненавидел коммунистический режим.

Пустившись в воспоминания, журналистка поведала о важных навыках, которым её научил отец. Блондинка рассказала, что её знаменитый родственник всегда призывал ее не бояться высказывать свое мнение.