Fox News: обыски ФБР в доме Дональда Трампа укрепили его поддержку и популярность в США
Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) провело обыск в поместье экс-президента США Дональда Трампа в Мар-а-Ларго. Такие события могут привести к росту популярности Трампа среди американцев.
На телеканале Fox News высказали мнение, что обыски в доме Дональда Трампа приведут к укреплению его поддержки среди республиканцев. Кроме того, судя по опросам телеканала, популярность экс-президента США выросла и среди тех, кто не поддерживает республиканскую партию — то есть, среди простых американцев.
Многие американцы открыто заявили, что никогда прежде не видели Республиканскую партию такой взбудораженной и сплоченной для защиты экс-лидера Дональда Трампа. Экс-чиновник Белого дома Энди Сурабиан и вовсе заявил, что такие действия со стороны ФБР приведут к усилению поддержки Трампа по всей Америке.
Американские политтехнологи также считают, что обыски ФБР положительно скажутся на популярность Трампа. При этом отмечается, что вероятно они связаны с отказом Трампа передать потенциально секретные документы в Национальный архив США.
Более того, политический стратег США Брендан Штайнхаузер заявил, что обыски пошатнули имидж как Федерального бюро расследований, так и Министерства юстиций. Их репутация серьезно пострадала на фоне произошедшего, а доверие среди американцев к этим институтам падает еще с 2016 года.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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