Телеканал BTV: Болгария хочет вернуться к поставкам газа из России

В интервью телеканалу BTV, министр энергетики Болгарии Росен Христов заявил, что правительство страны вполне допускает возвращение к поставкам российского газа.

Христов подчеркнул, что при отсутствии альтернативных поставщиков «голубого топлива», Болгария начнет переговоры с российским «Газпромом» о возобновлении поставок газа. Он добавил, что сегодня Болгария в лучшем случае обеспечит потребности до конца 2023 года, а в худшем — до конца отопительного сезона, так как долгосрочных соглашений нет.

Другими словами, единственный путь для нового болгарского правительства обеспечить бесперебойные поставки газа в страну — начать переговоры с Россией. При этом до сих пор в Министерстве энергетики Болгарии считают, что приоритетом будет поиск альтернативных поставщиков.

Министр энергетики Болгарии не первый, кто заявлял о возможном возобновлении поставок газа из России. Так, в правительстве Болгарии еще весной говорили, что «если реальной альтернативы не будет, то мы не сможем гарантировать населению, что оно не замерзнет зимой».

Росен Христов подчеркнул, что возобновление поставок газа из России не влечет за собой выход Болгарии из Европейского союза. При этом он еще раз призвал другие страны в еврозоне, поспособственность решению проблемы с импортом сырья на тех же условиях, которые имеют ФРГ и некоторые другие страны ЕС.