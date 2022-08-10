Медведев: возвращение Крыма в состав РФ было единственным возможным решением

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что решение о возвращении Крыма в состав РФ было единственным возможным.

Медведев подчеркнул, что такое решение было принято российским лидером Владимиром Путиным. При этом оно было поддержано подавляющим большинством жителей полуостров Крым в строгом соответствии с международным правом — проведением референдума.

Зампред Совбеза РФ считает, что решение президента страны позвонило укрепить не только само полуостров, но и Россию в целом, которая помогла жителям региона всеми возможными способами.

Дмитрий Медведев напомнил, что похожая ситуация происходила в Южной Осетии, которая захотела отделиться в 2008 году. Россией было принято решение защищать своих граждан, проживающих в регионах Южной Осетии и Абхазии, посте чего территория получила формальную независимость.

Ранее Медведев заявил, что полуостров Крым навсегда останется частью Российской Федерации. По его словам, любая попытка других государств посягнуть на территорию России будет расценена правительством страны как объявление войны.