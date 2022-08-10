Правозащитники призвали Путина распространить мораторий на смертную казнь на ДНР и ЛНР

Российские ученые, правозащитники и видные общественные деятели написали открытое письмо президенту страны Владимиру Путину с призывом «распространить мораторий на применение смертной казни на ДНР и ЛНР.

Обращение с призывом к Путину ввести мораторий на смертную казнь в Донбасский республиках подписали режиссер Александр Сокуров, правозащитницы Зоя Светова, Ева Меркачева и Наталья Евдокимова, а также член СПЧ, заведующий кафедрой психологии личности МГУ Александр Асмолов и другие видные научные и правозащитные деятели России.

Зоя Светова отметила, что в мире вообще не должно быть смертной казни, потому что случаются судебные ошибки, а вместо применения высшей меры наказания есть альтернативные инструменты. По ее мнению, Владимир Путин обязан прислушаться к голосу россиян.

При этом официального ответа от Кремля на призывы правозащитников и ученых нет. Отмечается, что ответ должен прозвучать от пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова на ближайшей пресс-конференции.

В начале лета 2021 года в Донецкой народной республики к смертной казни приговорили троих иностранных граждан: британских подданных Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также подданного Марокко Саадуна Брагима. Их обвинили в участии в боевых действиях на украинской стороне в качестве наемников.