Россия призвала провести заседание Совбеза ООН в связи с ситуацией на крупнейшей в Европе Запорожской АЭС

Сегодня, 11 августа 2022 года, российская сторона призвала провести экстренное заседание Совета безопасности ООН в связи с ситуацией на крупнейшей в Европе Запорожской АЭС.

Официальная Москва обвиняет украинских военных в обстреле крупнейшей в Европе атомной электростанции в Запорожской области. При этом украинская сторона считает, что в обстреле виноваты Вооруженные силы Российской Федерации.

Сначала провести экстренное заседание Совета безопасности Организации объединенных наций (ООН) призвали международные СМИ и отдельные журналисты. Позже, намерение призвал к заседанию подтвердил постпред России при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский подчеркнул, что российская сторона «запросила заседание по украинским обстрелам ЗАЭС». Он также добавил, что «тема заслуживает пристального разговора с коллегами по Совету безопасности». По мнению российской стороны, обстрел атомной станции ничто иное как «провокация украинской стороны».

Сообщения об очередном обстреле Запорожской АЭС появились в конце прошлой недели. Политики и чиновники нескольких стран и представители ООН призвали прекратить «любые военные действия в окрестностях атомной электростанции». Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе, последствия от инцидентов могут стать катастрофическими для всего человечества.