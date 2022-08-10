Угрозы Польши не впечатлили Евросоюз, предоставление ей денег остается под вопросом

Официальные лица Евросоюза заявляют, что Брюссель не собирается отказываться от своих требований, чтобы Польша уважала верховенство закона. Только в этом случае страна может получить деньги на восстановление после пандемии.

24 млрд евро в виде грантов и 11,5 миллиардов в виде очень дешевых кредитов, которые должна была получить Польша, пока заморожены.

Для их получения правящая партия страны должна отменить последние изменения в судебной системе, поскольку в Евросоюзе считают их несовместимыми с действующими европейскими договорами.

В преддверии выборов в следующем году глава националистического и евроскептика ПиС Ярослав Качиньский и другие высокопоставленные партийные чиновники усилили свою антиевропейскую риторику, настаивая на том, что Польша не пойдет на уступки.

Угроза Варшавы заключается в том, что, если средства не будут разблокированы, она может заблокировать решения 27 стран ЕС в областях, где требуется единогласие: внешняя политика и политика безопасности, налогообложение или финансы.

Но эта риторика пока не произвела впечатления на ЕС. Один из высокопоставленных представителей ЕС заявил, что Еврокомиссия не слишком обеспокоена подобными угрозами.

По его слова, маловероятно, что комиссия снизит свои требования, которые и так минималистичны и согласованы с польским правительством.

Варшава стремится получить наличные деньги ЕС, чтобы произвести впечатление на избирателей, которые сейчас борются с всплеском инфляции.