В Молдове власти перекрывают газ задолжавшим гражданам

В Молдове с августа месяца задолжавшим по коммунальным платежам гражданам отключат газ.

В Республике Молдова с августа месяца начнут отключать газ лицам, задолжавшим по платежам, об этом сообщил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан, передаёт в своём репортаже РИА Новости.

Глава "Молдовагаза" рассказал, что с начала месяца было отключено уже более 700 точек потребления газа. Суммарная задолженность лиц, коим отключили доступ к газу, составило больше 200 тысяч долларов.

Чебан дополнил, после погашения своих задолженностей данные лица смогут вновь полноценно пользоваться газом. Однако, вследствие их потенциальной неплатежеспособности данным гражданам придется платить за газ авансом.

Ранее, правительство Молдовы запретило лишать граждан газа во время отопительного сезона. Сделано это было на фоне нарастающего кризиса в энергетической сфере. Таким образом, "Молдовгазу" было выделено исключительно два теплых месяца, чтобы взыскать деньги с задолжников.

Также Вадим Чебан уточнил, у компании нахватает сбережений для вноса аванса "Газпрому".

Российская компания «Газпром», является основным поставщиком энергоносителей в Молдову.

Он добавил, что компания уже попросила поставщика об отсрочке, но ответа пока не получила.