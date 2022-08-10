Спрятавшего труп Скопинского маньяка арестовала полиция
Виктора Мохова, известного как Скопинский маньяк, вышедший на свободу весной 2021 года, вновь арестовали правоохранительные органы. В этот раз его подозревают в причастности в убийстве, человека, чей труп он помог спрятать.
Известного своими преступлениями маньяка Виктора Мохова вновь арестовала полиция. На этот раз его обвиняют в возможном сокрытом убийстве человека, чей труп он помог спрятать, передает Lenta.ru с ссылкой на Telegram-канал Baza.
По информации, предоставленной Telegram-каналом, 2 августа к Мохову зашли пять товарищей. Мужчины распивали спиртные напитки. Позже между одним из гостей, Сергеем Щукиным, и владельцем дома произошёл конфликт. Мохов обвинил приятеля в краже гуся.
После непродолжительной словесной перепалки, конфликт перерос в потасовку. По версии следствия, друг Скопинского маньяка Евгений Полищук убил Щукина ударом в шею. Позже, по предварительной информации, Мохов помог своим приятелям скрыть труп во дворе заброшенного дома, где он и был обнаружен полицией.
На данный момент Виктора Мохова арестовали на 10 суток за нарушение ранее установленных административных требований.
Пока бывший маньяк проходит по делу в качестве свидетеля, однако ему может грозить срок по статье об укрывательстве особо тяжкого преступления.
Опубликовано: Марчик Артём
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