Спрятавшего труп Скопинского маньяка арестовала полиция

Виктора Мохова, известного как Скопинский маньяк, вышедший на свободу весной 2021 года, вновь арестовали правоохранительные органы. В этот раз его подозревают в причастности в убийстве, человека, чей труп он помог спрятать.

Известного своими преступлениями маньяка Виктора Мохова вновь арестовала полиция. На этот раз его обвиняют в возможном сокрытом убийстве человека, чей труп он помог спрятать, передает Lenta.ru с ссылкой на Telegram-канал Baza.

По информации, предоставленной Telegram-каналом, 2 августа к Мохову зашли пять товарищей. Мужчины распивали спиртные напитки. Позже между одним из гостей, Сергеем Щукиным, и владельцем дома произошёл конфликт. Мохов обвинил приятеля в краже гуся.

После непродолжительной словесной перепалки, конфликт перерос в потасовку. По версии следствия, друг Скопинского маньяка Евгений Полищук убил Щукина ударом в шею. Позже, по предварительной информации, Мохов помог своим приятелям скрыть труп во дворе заброшенного дома, где он и был обнаружен полицией.

На данный момент Виктора Мохова арестовали на 10 суток за нарушение ранее установленных административных требований.

Пока бывший маньяк проходит по делу в качестве свидетеля, однако ему может грозить срок по статье об укрывательстве особо тяжкого преступления.