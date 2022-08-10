Осетровое полнолуние 12 августа - американский аналог Дня рыбака
Через несколько дней наступает необычное - осетровое - пололуние. Название придумали индейцы, для которых август - это месяц, в который рыбакам особенно везет в ловле лосося.
Полнолуние пройдет под знаком Водолея. Это усилит тягу людей к внутренней свободе и независимости.
В этот день не стоит затевать ссоры и пробовать самоутвердиться за счет других людей.
Осетровое полнолуние - не лучший момент для увольнения, смены работы, серьезных дел или важных решений.
Период до и после полнолуния нужно заполнить спокойными занятиями, исключая сильные эмоции. Не нужно стремиться к чрезмерному общению и лучше избегать массовых мероприятий.
А вот творческим людям осетровое полнолуние пойдет на пользу: самое время продемонстрировать свой творческий потенциал.
В ночь на 13 августа жителей Земли ожидает еще одно яркое астрологическое событие: дождь из падающих звезд, который можно будет наблюдать невооруженным глазом.
Опубликовано: Храмова Оксана
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