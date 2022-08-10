Специалист по питанию Меган Моррис назвала факты о кофеине, которые не все знают
Миллионы людей ежедневно потребляют кофеин с кофе, чаем или газированными напитками. Но не все знают, как именно это вещество влияет на организм.
Специалист по питанию Меган Моррис говорит, что кофеин имитирует жизненно важную молекулу в мозге – аденозин. Это вещество передает нервные импульсы, а кофеин по своей химической структуре похож на него и связывается с теми же рецепторами.
Кофеин не нужен человеку сразу после пробуждения, поскольку в это время уровень гормона кортизола в организме и так высокий. А вот через 20-30 минут наступает лучшее время для бодрящего напитка.
Кофеин оказывает влияние на организм примерно через 10 минут и достигает максимальной эффективности через 45 минут после первого глотка. Эффект может ощущаться на протяжении 3-5 часов.
Влияние кофеина на организм зависит от возраста, пола, расы и еще множества факторов. У женщин кофеин усваивается быстрее, чем у мужчин, а у курильщиков – быстрее, чем у некурящих.
Больше всего кофеина содержит эспрессо. Такой кофе готовят из тех же зерен, что и все остальные виды. Разница заключается в способе приготовления, который делает его более концентрированным.
Самый полезный кофеин содержится в зеленом чае. В нем также есть катехины, которые помогают бороться с жиром на животе.
В энергетических напитках обычно содержится больше кофеина, чем рекламируется. В данном случае вредно не это вещество, а другие ингредиенты, например, сахар и искусственные красители.
Опубликовано: Светлана Репина
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