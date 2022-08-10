Индийские компании меняют доллары на азиатские валюты, чтобы платить за российский уголь

Согласно таможенным документам и отраслевым источникам, индийские компании все чаще используют азиатские валюты для оплаты импорта российского угля.

Таким способом они пытаются снизить риск нарушения западных санкций, введенных в отношении России.

В последние месяцы Индия активно закупала российский уголь и нефть с большими скидками. В июле Россия стала третьим по величине поставщиком угля в Индию, при этом импорт вырос более чем на пятую часть по сравнению с июнем до рекордных 2,06 млн тонн.

В июне индийские покупатели заплатили не менее 742 000 тонн российского угля в валютах, отличных от доллара США, что составляет 44% от 1,7 млн тонн российского импорта в этом месяце.

Согласно таможенным документам, индийские производители стали и цемента закупили российский уголь за дирхам ОАЭ и гонконгский доллар, юань и евро в последние недели.

На юань приходилось 31% недолларовых платежей за российский уголь в июне, на гонконгский доллар - 28%. По данным торгового источника, курс евро составил менее четверти, а эмиратский дирхам – около одной шестой.

Доллар США был доминирующей валютой для индийского импорта товаров, говорят трейдеры, и доллар США составляет большую часть валютных резервов страны.

Для сделок в валюте, отличной от доллара, кредиторам потенциально придется отправлять доллары в банковские отделения в стране исходной валюты или в банки, с которыми у них есть связи, в обмен на эту валюту для расчета по сделке.