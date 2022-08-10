Politico: США тормозят с передачей БПЛА Grey Eagle Украине из-за страха их попадания к России

Соединенные Штаты Америки не спешат передавать Украине Ударные беспилотники, так как их может захватить Россия.

Администрация Соединенных Штатов Америки намерена передать Вооруженными силам Украины новейшие беспилотники MQ-9C Grey Eagle.

Однако, как передает издание Politico, правительство в Вашингтоне сперва несколько раз взвесит все за и против и подумает о последствиях.

Дело в том, что данные беспилотные летательные аппараты в ходе боевых действий могут оказаться в руках войск Российской Федерации, чего боятся США.

"Соединенные Штаты рассматривают возможность передачи Украине ударных БПЛА , но останавливает их тот факт, что эти современные комплексы, либо их компоненты, могут оказать в руках Москвы", - пишет источник.

Ранее стало известно, что в Украине могут наладить производства турецких беспилотников "Байрактар".