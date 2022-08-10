Politico: США тормозят с передачей БПЛА Grey Eagle Украине из-за страха их попадания к России
Соединенные Штаты Америки не спешат передавать Украине Ударные беспилотники, так как их может захватить Россия.
Администрация Соединенных Штатов Америки намерена передать Вооруженными силам Украины новейшие беспилотники MQ-9C Grey Eagle.
Однако, как передает издание Politico, правительство в Вашингтоне сперва несколько раз взвесит все за и против и подумает о последствиях.
Дело в том, что данные беспилотные летательные аппараты в ходе боевых действий могут оказаться в руках войск Российской Федерации, чего боятся США.
"Соединенные Штаты рассматривают возможность передачи Украине ударных БПЛА , но останавливает их тот факт, что эти современные комплексы, либо их компоненты, могут оказать в руках Москвы", - пишет источник.
Ранее стало известно, что в Украине могут наладить производства турецких беспилотников "Байрактар".
Опубликовано: Николай Скира
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Politico: США тормозят с передачей БПЛА Grey Eagle Украине из-за страха их попадания к России
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